软银今夏将推出辐射探测智能手机

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
(本文由路透中文网编译)
路透东京5月29日电---日本移动运营商软银(9984.T)周二称，很快将开始销售带有辐射探测器的智能手机。日本福岛核危机发生至今已逾一年，软银此举迎合民众对日本东部沿海地区辐射热点残留的担忧。
去年福岛核电站因强震和海啸遭到破坏，导致核反应堆熔毁并发生核泄漏。由于辐射水平过高，日本东北部分地区仍被划为禁区。
日本国内反核情绪高涨，权利组织在东京和其他城市呼吁，应监测学校和其他公共设施的辐射水平。
软银创始人兼社长孙正义站在福岛核电站废墟的航拍照片前称：“核事故的威胁用肉眼无法看到，很多人也对此忧心忡忡，特别是有幼小孩子的母亲。”
软银将这款智能手机归为“Pantone”系列，将有八种鲜艳的外壳颜色供选择，手机内置夏普(6753.T)定制的IC芯片，可以测量辐射水平为每小时多少微西弗。
这款手机将于今年夏季上市，能记录用户测量过辐射水平的位置。
软银尚未确定这款智能手机的价格，但孙正义对记者称，手机定价将会在可承受的范围内。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9