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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 17:17 BJT

《汇市简讯》俄罗斯外汇储备中可能很快纳入澳元

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储备多元化现在是外汇市场上的一个重要主题.俄罗斯央行的黄金和外汇储备在上周达到5,143亿美元,在全球排名第四.央行计划近期买入澳元,最终可能将澳元在外汇储备中的占比提高到1%上方.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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