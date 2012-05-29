《汇市简讯》欧洲央行反对西班牙有关重整Bankia资本的计划吗?

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市场传言称,西班牙可能是因为欧洲央行拒绝了它直接以公债为Bankia重组资本的提议,而不得不改变策略.

一政府消息人士对路透称,西班牙将通过发行新债来重整Bankia资本,而不是直接向该行注入公债. [ID:nST0522085] (完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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