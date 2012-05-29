〔欧元债市〕意大利标售六个月期国库券,得标利率超过2%

路透米兰5月29日电---意大利周二标售六个月期国库券,借款成本进一步上升,触及2.104%的去年12月以来最高水平,因欧元区前景的不确定性促使投资者要求更高风险溢价.

意大利4月标售六个月券时的收益率为1.772%.

意大利按计划筹集到85亿欧元债务资金,投标倍数从一个月前的1.7略降至1.6.

财政部周三将标售不超过62.5亿欧元的五年期与10年期债券,料将面临更大挑战.

希腊退出欧元区的可能性及西班牙银行困境加剧,近几周来推高了债务缠身的意大利的借款成本,但标债需求尚还稳健,得益于欧洲央行(ECB)的长期流动性挹注计划.(完)