〔欧元债市〕意大利标售六个月期国库券,得标利率超过2%

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透米兰5月29日电---意大利周二标售六个月期国库券,借款成本进一步上升,触及2.104%的去年12月以来最高水平,因欧元区前景的不确定性促使投资者要求更高风险溢价.
意大利4月标售六个月券时的收益率为1.772%.
意大利按计划筹集到85亿欧元债务资金,投标倍数从一个月前的1.7略降至1.6.
财政部周三将标售不超过62.5亿欧元的五年期与10年期债券,料将面临更大挑战.
希腊退出欧元区的可能性及西班牙银行困境加剧,近几周来推高了债务缠身的意大利的借款成本,但标债需求尚还稳健,得益于欧洲央行(ECB)的长期流动性挹注计划.(完)
--编译 隋芬;审校 王冠中
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