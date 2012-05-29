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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 17:54 BJT

〔中港股市〕港股连涨三日,沪指创三周高点

路透香港5月29日电---香港股市周二连续第三个交易日上涨,投资者涌入中资基建和服务类股,因北京拟刺激国内需求.

交易商说,围绕欧债危机的疑虑亦增强了投资者对专注于中国市场的个股兴趣.

恒生指数.HSI收高1.4%报19,055.5点,创本月最大单日涨幅.恒指站上去年10月低点至今年2月高位升势的50%费波纳奇回档技术位.

恒生国企指数.HSCE收升2.2%.

中国鞍钢股份(0347.HK)飙升7.7%,涨幅居前.

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