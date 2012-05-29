《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *青海庆华 9 5 12 6/1簿记建档 国开行 AA- 6/4 6/5 矿冶煤化集团 ============================================================================================= *中国建筑 14.5 5 12 6/5簿记建档 建设银行 AA 6/6 6/7 第五工程局 ============================================================================================= *新疆天山 6 2 12 6/5簿记建档 交通银行 AA- 6/6 6/7 建材集团 ============================================================================================= 中国盐业总公司 20 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/1 北京银行 ============================================================================================= 三花控股集团 11 6 12 5/30簿记建档 招商银行 AA 5/31 6/1 ============================================================================================= 江苏京沪 15 5 12 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1 高速公路公司 ============================================================================================= 招商证券 86 40 3 5/31招标 招商银行 AAA 6/1 6/4 ( 600999.SS ) 中信证券等 ============================================================================================= 深圳机场 3 2 12 5/31簿记建档 浦发银行 AAA 6/4 6/5 ( 000089.SZ ) ============================================================================================= 江苏裕廊化工 5 2.5 12 5/31簿记建档 农业银行 A+ 6/4 6/5 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *山东大众 10 5 3 6/5簿记建档 工商银行 AA 6/6 6/7 报业集团 ============================================================================================= 北京有色金属 8 8 3 5/30簿记建档 北京银行 AA 5/31 6/1 研究总院 民生银行 ============================================================================================= 武汉国有资产 15 6 5 5/30簿记建档 中信银行 AA 6/1 6/4 经营公司 ============================================================================================= 邯郸交建公司 6 6 5 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/1 ============================================================================================= 广东南方报业 6.6 3.5 5 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1 传媒集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *常州中小企业 1.8 1.8 3 6/5簿记建档 农业银行 AAA 6/7 6/8 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞