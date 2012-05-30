《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *南京长江 3 3 12 6/6簿记建档 招商银行 AA- 6/8 6/11 第二大桥 ============================================================================================= *宁夏宝丰 6 3 12 6/6簿记建档 民生银行 AA- 6/7 6/8 能源集团 ============================================================================================= 招商证券 86 40 3 5/31招标 招商银行 AAA 6/1 6/4 (600999.SS) 中信证券等 ============================================================================================= 深圳机场 3 2 12 5/31簿记建档 浦发银行 AAA 6/4 6/5 (000089.SZ) ============================================================================================= 江苏裕廊化工 5 2.5 12 5/31簿记建档 农业银行 A+ 6/4 6/5 ============================================================================================= 青海庆华 9 5 12 6/1簿记建档 国开行 AA- 6/4 6/5 矿冶煤化集团 ============================================================================================= 中国建筑 14.5 5 12 6/5簿记建档 建设银行 AA 6/6 6/7 第五工程局 ============================================================================================= 新疆天山 6 2 12 6/5簿记建档 交通银行 AA- 6/6 6/7 建材集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *中国汽车 6 6 5 6/6簿记建档 中国银行 AA 6/7 6/8 技术研究中心 ============================================================================================= *龙净环保 8 5 5 6/6簿记建档 招商银行 AA 6/8 6/11 (600388.SS) ============================================================================================= *安徽淮海 7 4 3 6/6簿记建档 北京银行 AA- 6/8 6/11 实业发展集团 (浮息,一年定存基准;淮北矿业集团提供担保) ============================================================================================= 山东大众 10 5 3 6/5簿记建档 工商银行 AA 6/6 6/7 报业集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 常州中小企业 1.8 1.8 3 6/5簿记建档 农业银行 AAA 6/7 6/8 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。