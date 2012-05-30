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亚洲 | 2012年 5月 30日 星期三 17:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商   主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)     
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*南京长江       3          3      12   6/6簿记建档     招商银行      AA-      6/8      6/11
第二大桥
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*宁夏宝丰       6          3      12   6/6簿记建档     民生银行      AA-      6/7      6/8
能源集团
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招商证券       86         40      3    5/31招标        招商银行      AAA      6/1      6/4  
 (600999.SS)                                           中信证券等 
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深圳机场        3          2      12   5/31簿记建档    浦发银行      AAA      6/4      6/5
(000089.SZ)
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江苏裕廊化工     5         2.5    12   5/31簿记建档    农业银行      A+       6/4      6/5
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青海庆华         9         5      12   6/1簿记建档     国开行        AA-      6/4      6/5
矿冶煤化集团
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中国建筑        14.5       5      12   6/5簿记建档     建设银行      AA       6/6      6/7
第五工程局
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新疆天山         6         2      12   6/5簿记建档     交通银行      AA-      6/6      6/7
建材集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*中国汽车        6         6      5    6/6簿记建档     中国银行      AA       6/7       6/8
技术研究中心
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*龙净环保        8         5      5    6/6簿记建档     招商银行      AA       6/8       6/11
(600388.SS)
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*安徽淮海        7         4      3    6/6簿记建档     北京银行      AA-      6/8       6/11
实业发展集团                 (浮息,一年定存基准;淮北矿业集团提供担保)
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山东大众        10        5       3    6/5簿记建档     工商银行      AA       6/6       6/7
报业集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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常州中小企业   1.8       1.8     3   6/5簿记建档     农业银行       AAA       6/7       6/8
                                (中债信用增进提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

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