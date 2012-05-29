《中国企业债发行日程表》--5月29日

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *中核工业集团 15 10 4.90% AAA 5/30-6/1 国开证券 20 10 前七年4.80% (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 南通市通州区 18 7 6.80% AA 5/28-5/30 中信建投 惠通投资公司 (第3年起每年偿还20%的本金) ===================================================================================== 山西国际 20 10 前五年5.38% AA+ 5/24-5/30 国信证券 电力集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (第6年起分别偿还10%、10%、20%、30%和30%的本金) ===================================================================================== 朝阳建设 16 7 7.30% AA 5/25-5/31 齐鲁证券 投资公司 (第3年起分别偿还20%的本金) 国开证券 ===================================================================================== 铁岭公共 12 6 7.34% AA 5/29-5/31 中投证券 资产投资 ===================================================================================== 首都开发 16 7 5.95% AA+ 5/29-5/31 广发证券 控股集团 (第3年起,每年偿付20%债券本金) 中银国际证券 ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9