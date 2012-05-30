淘宝禁售《暗黑3》 玩家转买“大菠萝”

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月29日电---淘宝商城按政府要求停售尚未正式登陆中国大陆的《暗黑破坏神3》（Diablo 3），游戏玩家则转而通过搜索“美国大菠萝”等关键词购买这款热门游戏。
淘宝周一发布公告称，将禁止销售未经文化部备案的游戏相关商品，公告中特别提到了《暗黑3》。据《暗黑3》开发商暴雪娱乐(ATVI.O)称，这款游戏自推出以来销售速度创纪录。
淘宝的禁售公告切断了中国大陆玩家通过台湾服务器体验《暗黑3》的一大关键渠道。在中国大陆，电子游戏需获得文化部和新闻出版总署批准后才能正式发布。
暴雪娱乐在中国大陆的合作伙伴网易(NTES.O)称，大陆目前正在审查《暗黑3》，正式发布的时间将取决于审查何时获得通过。
淘宝卖家用英文“Diablo”的谐音“大菠萝”等关键词，帮助买家找到这款游戏。有些卖家甚至将商品图片换成了水果菠萝。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。