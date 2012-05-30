淘宝禁售《暗黑3》 玩家转买“大菠萝”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月29日电---淘宝商城按政府要求停售尚未正式登陆中国大陆的《暗黑破坏神3》（Diablo 3），游戏玩家则转而通过搜索“美国大菠萝”等关键词购买这款热门游戏。

淘宝周一发布公告称，将禁止销售未经文化部备案的游戏相关商品，公告中特别提到了《暗黑3》。据《暗黑3》开发商暴雪娱乐(ATVI.O)称，这款游戏自推出以来销售速度创纪录。

淘宝的禁售公告切断了中国大陆玩家通过台湾服务器体验《暗黑3》的一大关键渠道。在中国大陆，电子游戏需获得文化部和新闻出版总署批准后才能正式发布。

暴雪娱乐在中国大陆的合作伙伴网易(NTES.O)称，大陆目前正在审查《暗黑3》，正式发布的时间将取决于审查何时获得通过。

淘宝卖家用英文“Diablo”的谐音“大菠萝”等关键词，帮助买家找到这款游戏。有些卖家甚至将商品图片换成了水果菠萝。（完）