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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 17:55 BJT

《汇市简讯》欧元兑瑞郎升势短暂,恢复窄幅场内交易

0928 GMT

* 当前买单在1.2010,上周曾飙升至1.2070附近水准

* 升势昙花一现,汇价已回到熟悉区间

* 恢复窄幅交易,今日区间为1.2015/24.(完)

--编译 隋芬;审校

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