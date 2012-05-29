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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 18:02 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委会将建议,比利时应提高退休年龄并鼓励能源和电信业加强竞争--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GT47K]

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