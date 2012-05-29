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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕5月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 270.0 17 271.5 3

* 7月 268.8 94 268.3 7

* 8月 271.6 348 270.4 26

* 9月 272.6 426 271.4 40

*10月 272.8 3049 271.3 928

*11月 271.9 3925 270.8 899

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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