(重温稿)《中国外汇焦点》中日开通货币直接交易"高速路",人民币国际化纵深前行

* 人民币对日圆直接交易6月开启

* 中日以金融方式助力双边经贸发展

* 人民币借势继续迈出国际化的步伐

* 货币交易方式的变化影响量大于价

* 直接交易后中间价定位机构存疑

作者 曹巍浩

路透北京5月29日电---中日两大贸易伙伴间的合作热情正日益升温,人民币与日圆即将开通直接交易.两国间将借此搭起一条货币"高速公路",而不必再绕道美元"收费站".

在中日韩自贸区构建的大背景下,中日货币直接交易方式,将利于两国贸易企业节省汇兑成本,助力双边经贸发展;人民币亦有望借势增强结算功用,在"高速公路"上继续迈出国际化的大步.

中国外汇交易中心周二公告称,将自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日圆直接交易.日本财务大臣并表示,直接交易将在东京和上海两地市场进行.

熟悉内情的人士对路透表示,人民币对日圆将在两地分别构建离岸和在岸市场,类似当前人民币对美元在香港和上海的市场构建结构.

"此举是人民币国际化改革很重要的一步,"瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称,"中日之间的汇率,不用再跟美元换算.淡化了美元义'锚'的地位,提高了两国货币的重要性."

他并称,日圆业已是储备货币,而人民币的重要性也处于升势,存在国际化进程中渐进成为储备货币的可能性;两种货币的直接交易,会对全球货币体系产生一定的影响.

5月中旬举行的第五次中国、日本、韩国领导人会议取得两个重要成果,三国同意年内启动中日韩自贸区谈判;以及三国正式签署中日韩投资协定.[ID:nSB1542570]

两位分别来自日本三大银行机构的人士表示,人民币对日圆直接交易,或意在配合中日韩自由贸易区谈判,有利于促进中日双边贸易,降低汇兑成本;日方或意在巩固东京国际金融中心的地位,中方或意在人民币国际化.

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇也表示,推出人民币对日圆直接交易,包括未来可能推出的对欧元的交易,将使人民币汇率形成机制更透明、价格更真实,有利于企业汇兑成本的降低及人民币国际化的推进.

新华社上周六援引日本经济新闻网络版报导称,三菱东京UFJ银行、三井住友银行(8316.T)和瑞穗银行等日本三大银行和中国银行(3988.HK)(601988.SS)、香港上海汇丰银行(0005.HK)等将参与日圆与人民币直接交易业务.

目前日本是中国第四大贸易伙伴,中国则是日本最大的贸易伙伴.3月初,日本称,中国政府将允许日本购买650亿元人民币(约合103亿美元)的中国国债,而此前,中国已在持续购买日本政府公债.

**金融和贸易互相促进自贸区建立**

人民币对日圆交易将实行直接交易做市商制度.直接做市商将连续提供人民币对日圆直接交易的买、卖双向报价,为市场提供流动性.

受访人士的共识是在岸市场日圆流动性将得到很大程度地改善,必将收窄日圆/人民币报价价差,令报价更加合理,进而从金融方面助力双方经贸发展.

中国银行东北地区一外汇业务员工表示,从其从业经验来看,日资在华企业对持有日圆的青睐,或意味着对日圆直接交易对人民币国际化的促进或前路漫漫.其所在银行占当地人民币兑日圆业务近一半的业务量.

沈建光则表示,贸易商倾向于拿本国货币结算不足为奇,重要的是,人民币开始在中日贸易中成为结算货币,进而或成为储备货币.

欧洲的一体化,先有贸易一体化,再有金融一体化."中日韩的自贸区,可能是由贸易和金融互相促进,"他称.

林吉特和卢布是当前可与人民币直接交易的非美币种.央行数据显示,截止2012年一季度末,银行间外汇即期市场人民币对美元、日圆、卢布、林吉特分别成交54,578.4亿元、77.2亿元、6.2亿元和2.5亿元人民币.

**影响:量大于价**

一位来自日本三大银行的人士介绍了在直接交易前人民币对日圆的交易方式:多通过美元作为中介,通过交叉盘来操作.首先通过人民币兑美元团队把人民币兑换成美元,再通过七国集团(G7)团队把美元兑换成日圆,至此,人民币得以换成日圆,日圆兑人民币则反向操作.

单笔汇兑,银行都会在即期汇价的基础上加减点差后结售汇给客户.一笔简单的人民币对日圆汇兑,经过美元这个中介"收费站"后,被拆分成为两笔交易,客户为此付出的成本无疑就变多了.

先前客户何以不选择直接汇兑以减少成本呢?缺乏直接做市商而导致在岸市场日圆流动性差、报价不合理是主要原因.

"没直接交易前,报价商也有,但很少,(提供日圆)量少,流动性不好,"另一位来自日本三大银行的人士称,"流动性不好后报价就会很宽,经常能差100个点.这就导致大家做日圆/人民币汇兑时不愿直接做,都会拆分成两笔做."

直接交易后,客户汇兑成本的减少,是否会拉低代客银行的相关中间业务收益呢?上述第二位日本大行人士指出,单笔来看,银行的收益确实是减少了;但是,直接交易后,人民币对日圆的交易量及交易频率料会增多,两者相抵,对银行收益影响料不大;外汇交易中心的定价权也应会有质的飞跃.

但从另一方面看,人民币对日圆的直接交易,或将减少日圆交叉盘所衍生的人民币与美元交易量.上述第一位日本大行人士认为减少绝对额不会很大.

他并指出,美元/日圆JPY=波幅步长(跳动点)为0.01,日圆/人民币JPYCNY=CFXS则为0.0001,这导致日圆/人民币波动率要高于美元/人民币;但料直接交易对日圆/人民币即期汇价的影响不会太大.

**未来中间价定位机构存疑**

随之将改变的还有人民币对日圆汇率中间价,将改为每日银行间外汇市场开盘前向直接交易做市商询价,将直接交易做市商报价平均,得到当日人民币对日圆汇率中间价.

而此前,则是由中国外汇交易中心每天根据人民币兑美元汇率当日中间价,与上午9时国际外汇市场日圆兑美元汇率,经套算后确定当日人民币兑日圆的中间价.

人民币对日圆的直接交易,会令中间价更加市场化,还是更为行政化,在岸与离岸机构似存不同看法.

受访在岸机构多数认为,直接交易做市商报价,会令人民币对日圆汇率中间价更为市场化.

香港一中资国有银行衍生品首席交易员则称,美元/日圆的换算中介被抛弃后,类似人民币/美元中间价背离即期汇价的情况,人民币兑日圆的中间价存续的实际意义已不大;后期或有逐步取消中间价,即期汇价完全由市场决定的可能性.

上述第一位日资大行人士亦表示,考虑到人民币兑美元的主导地位,人民币兑日圆中间价后期先行取消的可能性更大一些.(完)