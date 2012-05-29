〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差连续第三日走弱,触及三个月低位

路透新加坡5月29日电---亚洲柴油裂解价差周二连续第三个交易日走弱,触及三个月低位,行业消息人士表示,市场供应充足,不过来自越南和斯里兰卡的需求浮现.

路透数据显示,6月柴油裂解价差下跌0.43美元,至每桶较迪拜原油升水14.61美元,为2月27日以来最低.

越南进口商在现货市场寻求更多柴油,因该国唯一的炼厂停产时间长于预期.

Saigon Petro,Thalexim和PV Oil分别寻求2万吨、1万吨和多达1.5万吨6月和7月柴油.

这使得越南炼厂5月中旬关闭以来,该国柴油需求总量达到约27万吨.

来自越南的需求亦令含硫0.25%和500ppm的亚洲柴油升水走坚.

斯里兰卡的需求亦浮现,Lanka IOC寻求1.1万吨6月底交付的高硫柴油.

交易商表示,由于南海部分地区休渔,中国需求低迷,印尼需求同样不高,这意味着该地区的供应依然充足.

但航煤获得些许支撑,因中航油购买多达140万桶6月和7月航煤.

交易商表示,虽然规模与前几次招标相当,但欧洲夏季旅行需求令东方至西方的套利窗口开启,料将令招标价格走坚.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.68 -0.08 -0.07 120.76

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.49 -0.05 -0.04 119.54

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.83 -0.05 -0.04 120.88

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.78 -0.05 -0.04 121.83

6月柴油互换 GOSGSWMc1 119.50 -0.05 -0.04 119.55

7月柴油互换 GOSGSWMc2 119.67 -0.05 -0.04 119.72 (完)