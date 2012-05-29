〔标题新闻〕欧元的未来受到威胁,欧洲须迅速行动把西班牙从债务危机边缘拉回--西班牙副首相

香港个股：中国金茂发行5亿美元票据为将到期票据再融资，年息率3.6%

路透香港2月23日 - 中国中化集团的房地产开发业务平台--中国金茂称，拟发行五年期本金额5亿美元的优先担保票据，融资以购回一批今年稍后到期的5亿美元票据，新一批的票据年息率为3.6%。