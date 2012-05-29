〔美国热股〕Interline Brands大涨近40%,之前接受约8亿美元的收购报价

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透5月29日电---Interline BrandsIBI.N接受一组投资者发出的约8.12亿美元收购报价.这些投资者中包括公司第三大股东和高盛旗下私募股权机构.
Interline Brands周二早盘大涨39.80%,报25.08美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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