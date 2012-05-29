〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,但西班牙银行业忧虑令前景偏空

* 英镑兑美元和欧元均持稳

* 西班牙银行业忧虑和BOE再推QE政策的风险令英镑/美元前景偏空

* 避险资金流入仍支持英镑/欧元

路透伦敦5月29日电---英镑兑美元周二持稳,但走势仍脆弱,因对西班牙银行业的忧虑令投资者不愿承担风险.

英镑兑欧元仍受支撑,距离近期触及的三年半高位不远,因欧债危机令投资者寻求安全资产.

不过,如果有关英国央行可能需要放宽货币政策以支撑经济的预期日益高涨,那么英镑涨势料会失去动能.

数据显示,英国5月零售销售意外跳涨,但英镑对此几无反应.而上周英国公布的第一季国内生产总值(GDP)意外下修,仍给市场带来压力.

"英镑近期表现不错.最近上涨后迎来一些回调...市场关注点在别处,英镑失去动能."Investec企业和机构财政处理部主管Lee McDarby称.

他还表示,市场担心BOE将推出更多量化宽松举措,那么英镑兑欧元进一步升势料受阻.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5671美元,距离两个月低位1.5630美元不远,交易商称1.5645美元附近有强劲阻力,此为今年低位至4月高位的61.8%回档位.

"若跌破该关键水平(1.5645美元),可能导致英镑跌向今年低点1.5236美元附近."Alpari市场分析师Craig Erlam称.

欧元兑英镑EURGBP=D4持稳在0.7995英镑,交易商称在0.7980英镑有买单,后者为上周五低位.

若跌破该水准,欧元/英镑有可能重新测试本月稍早触及的低点0.7950英镑,后者是2008年11月迄今最低水准.

英国央行首席经济学家戴尔周二在接受英国广播公司(BBC)广播采访时表示,英国经济仍受益于英国央行实施的3,250亿英镑量化宽松措施.当被问及进一步量化宽松前景时,戴尔表示,英国经济今年料将成长,而通胀仍高于目标.[ID:nST0521961].[ID:nST0521961].

不过,鉴于近期数据表明有更多迹象显示经济活动正放缓,分析师们称BOE仍可能不得不考虑在未来几个月投放新一轮量化宽松举措.

摩根士丹利分析师表示,中期内仍对英镑持偏空观点,但补充称"仍能看见部分相对的避险支撑".(完)

--编译 洪曦;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]