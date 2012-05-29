〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为4.58

更新版 1-韩国央行：连续第八个月维持利率不变，因有诸多不确定性
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透华盛顿5月29日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.140
中值 0.135
低值 0.110
投资 0.142
价格 99.929222
高值得标比率 89.91%
投标倍数 4.58
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,000,138,400
总投标 123,620,436,400
竞争性投标得标 25,434,152,000
非竞争性投标得标 615,986,400
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/05/31
到期日 2012/11/29
CUSIP码 9127956U0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透香港2月23日 - 中国中化集团的房地产开发业务平台--中国金茂称，拟发行五年期本金额5亿美元的优先担保票据，融资以购回一批今年稍后到期的5亿美元票据，新一批的票据年息率为3.6%。
路透北京2月23日 - 中国洛阳农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有 382家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,070.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30