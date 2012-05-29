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债券 | 2012年 5月 29日 星期二 23:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.52

路透华盛顿5月29日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.085

中值 0.080

低值 0.065

投资 0.086

价格 99.978514

高值得标比率 18.72%

投标倍数 4.52

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,501,700

总投标 135,543,405,700

竞争性投标得标 28,605,187,300

非竞争性投标得标 731,314,400

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/05/31

到期日 2012/08/30

CUSIP码 9127956C0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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