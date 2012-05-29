〔英国债市〕英债因股市上扬走低,新债供应令市场承压

更新版 1-韩国央行：连续第八个月维持利率不变，因有诸多不确定性
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透伦敦5月29日电---英债期货周二承压走低,受累于50年期通膨保值英债银团销售、获利了结、降息预期降低以及风险意愿改善推高股市等因素.
英国销售40亿英镑2062年到期的英债GBIL0R62=,销售规模在分析师预区间的高端.
6月英债期货FLGM2跌21个跳动点,结算价报119.45,跑输可比德债14个跳动点.
欧洲股市上扬,受助于中国可能采取进一步刺激举措的乐观情绪,以及交易商臆测欧洲央行可能进一步扶助疲弱的欧元区银行,尽管两位决策者周二表示,救助银行并非欧洲央行的职责.
两年和五年期英债收益率上扬4-6个基点,涨幅超过较长期英债.
10年期英债收益率GB10YT=RR升2.5个基点,报1.785%,10年期英债/德债收益率差走宽约3个基点,至约42个基点.
交易商也在英债近期上扬后锁定获利,英债上周收盘时收益率接近纪录低位.
周三价格走势可能由英国以外情势的发展所主导,国内将发生的唯一大事是央行公布4月消费者信贷和抵押贷款数据.(完)
--编译 母红;审校 李军
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