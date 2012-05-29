〔英国债市〕英债因股市上扬走低,新债供应令市场承压

路透伦敦5月29日电---英债期货周二承压走低,受累于50年期通膨保值英债银团销售、获利了结、降息预期降低以及风险意愿改善推高股市等因素.

英国销售40亿英镑2062年到期的英债GBIL0R62=,销售规模在分析师预区间的高端.

6月英债期货FLGM2跌21个跳动点,结算价报119.45,跑输可比德债14个跳动点.

欧洲股市上扬,受助于中国可能采取进一步刺激举措的乐观情绪,以及交易商臆测欧洲央行可能进一步扶助疲弱的欧元区银行,尽管两位决策者周二表示,救助银行并非欧洲央行的职责.

两年和五年期英债收益率上扬4-6个基点,涨幅超过较长期英债.

10年期英债收益率GB10YT=RR升2.5个基点,报1.785%,10年期英债/德债收益率差走宽约3个基点,至约42个基点.

交易商也在英债近期上扬后锁定获利,英债上周收盘时收益率接近纪录低位.

周三价格走势可能由英国以外情势的发展所主导,国内将发生的唯一大事是央行公布4月消费者信贷和抵押贷款数据.(完)

--编译 母红;审校 李军

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