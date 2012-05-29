〔欧元债市〕西班牙公债收益率上升,因担忧该国银行的援救成本

* 西班牙公债收益率上涨,卖盘火力集中在短期公债

* 避险买盘助力德国10年期公债收益率跌至新低

* 希腊和爱尔兰公投风险帮助支撑德债

路透伦敦5月29日电---西班牙公债收益率(殖利率)周二上升,因为投资者担心,西班牙重整孱弱银行业资本的努力可能意味着政府将卖出更多债券,并会加剧公共财政日益增长的压力.

政府消息人士透露,西班牙可能将发行新债,以为该国第四大银行Bankia(BKIA.MC)筹措190亿欧元的援助资金.

西班牙10年期公债借贷成本逼近7%,而且恐会进一步上涨,以及公债标售成本高昂,均推高了西班牙公债收益率,并帮助避险德债期货升至新高.10年期公债收益率报7%这一水准被视为相应政府需要考虑寻求援助.

"令人担心的是,西班牙政府援助银行业所要花费的资金对其来说过于庞大,单靠其自身力量难以达成援助的目的.这正是目前市场所真正担心的事,"北欧联合银行首席分析师Niels From表示.

该政府消息人士还称,援救Bankia亦可能需要动用西班牙银行重组基金的资金.

长期以高收益率标售债券将增加该国的融资成本,也可能损及信心,并会令到债市融资的路径受限,就像爱尔兰和葡萄牙公债收益率超过7%时的情况一样.

对西班牙公债的卖盘火力集中在短债,西班牙两年期公债收益率终场收高15个基点,报4.65%.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB一度升至6.54%的六个月新高,随后终场拉回至6.47%附近.分析师称,下一道阻力位将是2011年11月所及欧元时代高位6.8%.

西班牙主导二线国家公债的人气,同时围绕6月17日大选前希腊在欧元区命运的不确定性,亦给价格相对较高、但风险较低的避险资产提供支持.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌1.5个基点,至1.346%的新低.德债期货合约FGBLc1上涨21个跳动点,至新高144.58.

短期爱尔兰公债连续第四日下跌.爱尔兰两年期公债收益率与该国10年期公债收益率的差值小于6个基点,接近收益率曲线反转,暗示投资者认为在不久的将来风险将聚集.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李军

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