〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货急跌3.1%,受技术性卖盘和种植带降雨拖累

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透芝加哥5月29日电---美国小麦期货周二下跌,截至1815 GMT场内交易收盘时,指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约下滑3.1%,受累于一波技术性卖盘,以及俄罗斯和澳洲降雨提振产量.
CBOT合约价格跌至5月18日以来的最低位,录得近四周以来最大单日百分比跌幅.
交易商称,上周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,大型投机客回补了58%的空头合约,受此带动CBOT合约一度上涨2.6%,但随后价格回落.
空头回补促成了5月小麦市场的强势,但交易商称,投资者目前所持少量净空头部位限制小麦的上行空间.
分析师预计,美国农业部(USDA)每周作物生长报告将显示,冬麦优良率为约56%,低于一周前的58%.
美国农业部每周出口检验报告显示,上周出口检验小麦2,050万蒲式耳,低于之前一周的修正值2,500万蒲式耳[ID:nSB1575358].分析师之前预计,上周出口检验小麦约2,000-2,400万蒲式耳.
欧盟执委会下调2012/13年度欧洲小麦产量预估至1.265亿吨,低于之前预估的约500万吨.2011/12年度欧洲小麦产量估计有1.285亿吨.
欧洲交易商称,孟加拉国有谷物买家标购了5万吨小麦,产地不限.
澳洲东部谷物种植带逢降雨,提升了2012/13年度小麦收成增加的希望.
指标CBOT-7月小麦期货WN2下跌23-1/4美分,报每蒲式耳6.56-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为120,959口.(完)
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--编译 兰秀娟;审校 母红
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