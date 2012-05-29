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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 05:44 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货急跌3.1%,受技术性卖盘和种植带降雨拖累

路透芝加哥5月29日电---美国小麦期货周二下跌,截至1815 GMT场内交易收盘时,指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约下滑3.1%,受累于一波技术性卖盘,以及俄罗斯和澳洲降雨提振产量.

CBOT合约价格跌至5月18日以来的最低位,录得近四周以来最大单日百分比跌幅.

交易商称,上周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,大型投机客回补了58%的空头合约,受此带动CBOT合约一度上涨2.6%,但随后价格回落.

空头回补促成了5月小麦市场的强势,但交易商称,投资者目前所持少量净空头部位限制小麦的上行空间.

分析师预计,美国农业部(USDA)每周作物生长报告将显示,冬麦优良率为约56%,低于一周前的58%.

美国农业部每周出口检验报告显示,上周出口检验小麦2,050万蒲式耳,低于之前一周的修正值2,500万蒲式耳[ID:nSB1575358].分析师之前预计,上周出口检验小麦约2,000-2,400万蒲式耳.

欧盟执委会下调2012/13年度欧洲小麦产量预估至1.265亿吨,低于之前预估的约500万吨.2011/12年度欧洲小麦产量估计有1.285亿吨.

欧洲交易商称,孟加拉国有谷物买家标购了5万吨小麦,产地不限.

澳洲东部谷物种植带逢降雨,提升了2012/13年度小麦收成增加的希望.

指标CBOT-7月小麦期货WN2下跌23-1/4美分,报每蒲式耳6.56-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为120,959口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 兰秀娟;审校 母红

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