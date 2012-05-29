〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货急跌3.1%,受技术性卖盘和种植带降雨拖累

路透芝加哥5月29日电---美国小麦期货周二下跌,截至1815 GMT场内交易收盘时,指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约下滑3.1%,受累于一波技术性卖盘,以及俄罗斯和澳洲降雨提振产量.

CBOT合约价格跌至5月18日以来的最低位,录得近四周以来最大单日百分比跌幅.

交易商称,上周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,大型投机客回补了58%的空头合约,受此带动CBOT合约一度上涨2.6%,但随后价格回落.