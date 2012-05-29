〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于大豆/玉米套利交易

一项路透对分析师的调查预计,上周美国玉米优良率料下降2-4个百分点,因干热天气可能削弱2012年作物前景.

一日本农林水产省官员周一表示,3月日本牲畜饲料中玉米的使用率降至44.3%,为过去20年来最低,因本地饲料生产商持续减少高成本玉米的使用.