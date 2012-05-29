〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于大豆/玉米套利交易

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透5月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二场内交易收盘时走低,受累于大豆/玉米套利交易,以及天气预报称美国中西部将出现降雨.
一项路透对分析师的调查预计,上周美国玉米优良率料下降2-4个百分点,因干热天气可能削弱2012年作物前景.
一日本农林水产省官员周一表示,3月日本牲畜饲料中玉米的使用率降至44.3%,为过去20年来最低,因本地饲料生产商持续减少高成本玉米的使用.
7月玉米合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为30.
7月玉米合约CN2结算价跌16美分,报5.62-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为313,779口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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