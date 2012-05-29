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市场报道 | 2012年 5月 30日 星期三 05:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于大豆/玉米套利交易

路透5月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二场内交易收盘时走低,受累于大豆/玉米套利交易,以及天气预报称美国中西部将出现降雨.

一项路透对分析师的调查预计,上周美国玉米优良率料下降2-4个百分点,因干热天气可能削弱2012年作物前景.

一日本农林水产省官员周一表示,3月日本牲畜饲料中玉米的使用率降至44.3%,为过去20年来最低,因本地饲料生产商持续减少高成本玉米的使用.

7月玉米合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为30.

7月玉米合约CN2结算价跌16美分,报5.62-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为313,779口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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