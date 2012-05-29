〔全球金市〕金价放量下跌1%,跟随欧元下滑

* 金价下跌,回吐升幅,因欧元触及两年低点

* 对西班牙的忧虑导致欧元区紧张情绪仍然高涨

* 美国期金成交量接近今年高位,受月底交易带动

路透伦敦/纽约5月29日电---金价周二放量下跌1%,跟随欧元下滑,因对西班牙债务的忧虑促使投资人卖出黄金,金价跌幅超过原油和农产品的跌幅.

金价早盘上扬,之后回吐这些升幅,因欧元兑美元跌至1.25美元以下,触及近两年最低,此前评级机构Egan-Jones调降西班牙主权债信评等.美国股市缩减升幅,其他大宗商品价格亦下跌.

5月金价可能录得约7%跌幅,将是第四个月下跌,或录得2000年1月来最长跌势.5月也可能录得2012年以来最深的月度跌幅.

黄金的投资吸引力被美元和美债上涨所超过,投资人将美元和公债视作避险资产.

"黄金走势与欧元走弱直接相关,且令金价走势非常波动,短期不利金价,"SICA Wealth Management LLC首席投资长Jeffrey Sica说.

"人们因欧元疲弱卖出黄金,但他们会因忧虑而买回黄金,"管理10亿客户资产的Sica说.

1745GMT,现货金XAU=跌1.2%,报每盎司1,553.29美元.

COMEX-6月期金GCM2跌16.20美元,报每盎司1,552.70美元,成交放量,美国交易商周一假期结束后进行月底头寸调整,提振金价.

汤森路透初步数据显示,成交量超过430,000口,接近1月26日录得的470,000口的2012年高位.

早盘金价高见1,582.40美元,因美国股市最初跳升1%,因美国数据良莠不齐,包括房价上升但消费者信心跌至四个月低点.[US-ECI-CMN]

市场焦点现在转向周五出炉的美国非农就业数据.非农就业报告料将显示美国5月工作岗位增加15万个.

其他贵金属方面,现货白银XAG=跌1.9%,至27.87美元.现货铂金XPT=下滑0.7%,至每盎司1,422.74美元.现货钯金XPD=跌0.2%,至599.72美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCM2 1552.70 -16.20 -1.0% -0.9%

COMEX白银期货 SIK2 27.845 -0.541 -1.9% -0.3%

COMEX铂金期货 PLN2 1426.80 0.30 0.0% 1.9%

COMEX钯金期货 PAM2 602.15 12.15 2.1% -8.2%

现货金 XAU= 1553.29 -19.49 -1.2% -0.7%

现货银 XAG= 27.87 -0.53 -1.9% 0.7%

现货铂金 XPT= 1422.74 -9.31 -0.7% 2.1%

现货钯金 XPD= 599.72 -1.10 -0.2% -7.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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