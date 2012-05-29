〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连涨第三日,因套利交易和美国乾旱气候

路透5月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三个交易日收高,交易商称因受大豆/玉米套利交易、以及市场担心乾旱天气将抑制美国大豆作物的早期生长.

不过,大豆价格在场内交易收盘前自日内高点回落,此前西班牙主权债信评等遭调降,迫使交易商出脱大宗商品等风险资产.

豆粕和豆油追随大豆期货上扬,但豆粕相对于豆油上涨,因豆粕/豆油套利交易.

在美国炎热且多风的小长假周末结束后,中西部多数地区的乾旱天气给大豆带来威胁,特别是南部地区.不过在周二中午时分,降雨光临了俄亥俄州、印第安纳州南部和肯塔基州部分地区.

MDA EarthSat Weather称,未来几天中西部的南部地区以及三角洲北部地区预计将迎来急需的降雨,下周中西部将有更多雨水.届时土壤湿度将提升,玉米和大豆生长环境得以改善.

阿根廷当地工会秘书长Pablo Reguera称,该国主要谷物集散中心Rosario的油子压榨厂将在周三罢工.

2011/2012年,中国大豆进口有可能提高到5,680万吨,尽管近期有付运被取消.因该国大豆收成下降,且需求持续高涨--油世界.

阿根廷2012年大豆作物预计将自2011年的4,920万吨减少至3,900-4,000万吨,因乾旱和洪水持续迫使农户放弃大豆作物--油世界.

美国农业部(USDA)公布上周美国大豆出口检验量为1,241.4万蒲式耳,接近1,100至1,500万吨预估区间的底部.

CBOT-7月大豆期货SN2收高4-3/4美分,报13.86-3/4美元.

7月豆粕合约SMN2收升3.2美元,报每短吨412.5美元.7月豆油合约BON2收升0.05美分,收报每磅50.17美分.

今日大豆预估成交量为149,346口;豆粕预估成交量为54,965口,豆油成交量为96,946口.

以下为CBOT农产品期货在1851 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 561.25 -17.25 -3.0% -13.2%

CBOT大豆Sc1 1386.75 4.75 0.3% 15.7%

CBOT豆粕SMc1 412.70 3.40 0.8% 33.4%

CBOT豆油BOc1 50.18 0.06 0.1% -3.7%

CBOT小麦Wc1 656.25 -23.75 -3.5% 0.5%

CBOT稻米RRc1 1425.00 -25.50 -1.8% -2.4%

EU小麦BL2H0 211.75 -4.25 -2.0% 4.6%

NYMEX原油期货CLc1 90.73 -0.13 -0.1% -8.2%

道琼工业指数.DJI 12,541 87 0.7% 2.7%

现货金XAU= 1552.19 -20.59 -1.3% -0.7%

欧元/美元EUR= 1.2483 -0.0057 -0.5% -3.6%

美元指数.DXY 82.5020 0.1000 0.1% 2.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 986 -26 -2.6% -43.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)