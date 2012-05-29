〔金属期市〕伦敦期铜跟随欧元下跌,此前西班牙评等被下调

* 西班牙评等被调降,重燃广泛的风险厌恶情绪

* 中国可能公布更多刺激经济措施

* LME三个月期镍价格跌至2009年来最低位

路透伦敦/纽约5月29日电---伦敦期铜周二下跌,为四个交易日来首次收低,回吐稍早升幅,此前西班牙评等被下调重燃对欧债危机加剧的忧虑.

因预期最大铜消费者中国将推出更多经济刺激措施,铜价早盘升至一周高位,和原油和股市等较高风险资产一起走强.但之后铜和原油尽数回吐升幅,因评级机构Egan-Jones下调西班牙评等,因忧虑该国银行业体质.

"焦点回到西班牙,及关注该国将如何支付Bankia银行的救助计划,"加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师和高级经济学家Peter Buchanan提到受政府接管的Bankia银行时说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3早盘触及一周高位每吨7,765美元,日内收跌19美元,报7,670美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2上涨1.40美分,结算价报每磅3.4620美元,美国市场周一因阵亡将士纪念日休市.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘COMEX期铜成交量在98,000吨以上,较30天均值高出三分一.

不过,5月迄今铜价下跌逾8%,势将录得第三个月下跌.

铜价跟随欧元下滑.周二纽约午盘,欧元兑美元跌至约两年低位.此前Egan-Jones下调西班牙主权债信评等.

上海证券报周二援引消息人士报导,中国大型银行在接近本月底似乎加速借贷审批,因中国政府开始加快批准基建投资,作为刺激经济成长的努力.

美国方面,周二数据显示3月房价连续第二个月小升,因楼市复苏增加动能,而一些楼市重灾区的升幅表明楼市呈现更广泛的改善.[CMN-US-ECI]

不过,美国5月消费者信心意外回落,跌至四个月低位,因美国消费者对就业市场和经济前景愈发悲观.

LME三个月期镍CMNI3盘中跌见每吨16,538美元,为2009年来最低,收盘跌350美元,报16,650美元.

一伦敦交易商兑,期镍下跌,因为"近期市场小心翼翼地平衡两种投资人观点,一种看法是因为供应问题期镍将守在17,000美元上方,另一看法是因需求问题期镍将跌至15,000美元."

"西班牙评等被调降的消息及对欧元带来的影响是期镍作空者占上风的催化剂,目前就是如此,"该交易商说.

以下为1747GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 345.95 1.15 +0.33 343.60 0.68

LME期铝 2016.00 -6.00 -0.30 2020.00 -0.20

LME期铜 7669.00 -20.00 -0.26 7600.00 0.91

LME期铅 1945.00 3.50 +0.18 2035.00 -4.42

LME期镍 16500.00 -500.00 -2.94 18710.00 -11.81

LME期锡 20175.00 380.00 +1.92 19200.00 5.08

LME期锌 1914.00 4.00 +0.21 1845.00 3.74

上海期铝 16030.00 -5.00 -0.03 15845.00 1.17

上海期铜 56260.00 -190.00 -0.34 55360.00 1.63

上海期锌 14975.00 15.00 +0.10 14795.00 1.22

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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