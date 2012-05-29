〔纽约期市〕软商品市场下跌,阿拉比卡咖啡期货收在21个月低位

路透纽约/伦敦5月29日电---软性商品市场周二下跌,多数扳回早盘涨幅,因西班牙主权评等遭下调的消息推动美元上涨,并打压阿拉比卡咖啡期货挫至21个月低位.

尽管如此,罗布斯塔咖啡期货仍接近周一所及八个半月高位.

评级机构Egan-Jones下调西班牙主权评等的消息传出后,欧元兑美元跌至近两年低位.因为对西班牙借贷成本蹿升及银行处境艰难的担忧,激发了对欧元的更多卖盘.

由19种大宗商品构成的汤森路透--Jefferies商品研究局指数(CRB)指数.CRB逆转升势,下跌0.3%.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡在周一高位下方盘整,日内稍早在需求上升的推助下表现曾优于多数商品.洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货仍处于略高于上周所及21个月低位的水准.

LIFFE 7月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌6美元,收报每吨2,241美元,周一曾触及2,269美元,为2011年9月2日以来的最高位.

"我们正看到大量的阿拉比卡咖啡供应,而罗布斯塔咖啡的供应则不足.这导致了独特的交易环境,纽约咖啡期货直线下跌,"Steel Vine Investment创始人兼首席投资官Spencer Patton表示.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc1下滑2.4美分,收报每磅1.6540美元,即近月合约自2010年8月以来的最低收位.

原糖期货与其他商品一道小幅下滑,在略高于上周所及21个月低位的水准徘徊,此前消费者买盘曾支撑该期货.

ICE 7月原糖期货SBc1下跌0.09美分,收报每磅19.53美分,上周三曾触及19.36美分,即2010年8月以来的最低位.

"2月以来巴西雷亚尔兑美元的大幅贬值亦导致价格压力,"德国商业银行称.

伦敦8月白糖期货LSUc1下滑4.70美元,收报每吨556.50美元.

可可期货下跌,仍处于近期区间内.Liffe指标7月可可期货LCCU2收于较3月合约LCCH3溢价47英镑的水准.伦敦7月可可期货LCCc2收低6英镑,报每吨1,475英镑.9月可可期货LCCU2走软3英镑,收于每吨1,467英镑.

ICE-7月可可期货合约CCN2收盘持稳,报每吨2,110美元.(完)