〔纽约期市〕软商品市场下跌,阿拉比卡咖啡期货收在21个月低位

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透纽约/伦敦5月29日电---软性商品市场周二下跌,多数扳回早盘涨幅,因西班牙主权评等遭下调的消息推动美元上涨,并打压阿拉比卡咖啡期货挫至21个月低位.
尽管如此,罗布斯塔咖啡期货仍接近周一所及八个半月高位.
评级机构Egan-Jones下调西班牙主权评等的消息传出后,欧元兑美元跌至近两年低位.因为对西班牙借贷成本蹿升及银行处境艰难的担忧,激发了对欧元的更多卖盘.
由19种大宗商品构成的汤森路透--Jefferies商品研究局指数(CRB)指数.CRB逆转升势,下跌0.3%.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡在周一高位下方盘整,日内稍早在需求上升的推助下表现曾优于多数商品.洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货仍处于略高于上周所及21个月低位的水准.
LIFFE 7月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌6美元,收报每吨2,241美元,周一曾触及2,269美元,为2011年9月2日以来的最高位.
"我们正看到大量的阿拉比卡咖啡供应,而罗布斯塔咖啡的供应则不足.这导致了独特的交易环境,纽约咖啡期货直线下跌,"Steel Vine Investment创始人兼首席投资官Spencer Patton表示.
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc1下滑2.4美分,收报每磅1.6540美元,即近月合约自2010年8月以来的最低收位.
原糖期货与其他商品一道小幅下滑,在略高于上周所及21个月低位的水准徘徊,此前消费者买盘曾支撑该期货.
ICE 7月原糖期货SBc1下跌0.09美分,收报每磅19.53美分,上周三曾触及19.36美分,即2010年8月以来的最低位.
"2月以来巴西雷亚尔兑美元的大幅贬值亦导致价格压力,"德国商业银行称.
伦敦8月白糖期货LSUc1下滑4.70美元,收报每吨556.50美元.
可可期货下跌,仍处于近期区间内.Liffe指标7月可可期货LCCU2收于较3月合约LCCH3溢价47英镑的水准.伦敦7月可可期货LCCc2收低6英镑,报每吨1,475英镑.9月可可期货LCCU2走软3英镑,收于每吨1,467英镑.
ICE-7月可可期货合约CCN2收盘持稳,报每吨2,110美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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