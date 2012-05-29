〔美国股市〕ADR上扬,中国企业领涨

路透纽约5月29日电---美国上市的外国企业股票周二上涨,中国企业领涨,之前亚洲股市升至三周高位.

纽约梅陇银行ADR指数.BKADR上扬0.98%,标普500指数收涨1.11%.

纽约梅陇银行亚洲ADR指数.BKAS攀升2%.亚洲股市受逢低买盘推动上扬,香港恒生指数连涨第三天.

投资者还大举买入中国基础建设相关类股和服务类股,因中国将采取措施刺激需求以提振经济.

对欧债危机的担忧也提振投资者对关注中国市场的企业股票的买兴.

百度(BIDU.O)急升3.4%,报121.59美元.中海油(CEO.N)攀升2.8%,报185.14美元.

中国铝业(ACH.N)升8.3%,报10.91美元.中国人寿(LFC.N)上扬4.6%,报36.14美元.

欧洲企业ADR指数.BKEUR小涨0.45%.Egan-Jones在不到一个月的时间里第三次调降西班牙主权评等,称支持该国银行业的努力进一步加重了公共财政压力.但欧洲股市收涨,因市场传言欧洲央行将采取进一步举措支持区内银行业.

纽约梅陇银行拉美ADR指数.BKLA收高1.55%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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