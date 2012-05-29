〔美国股市〕受对希腊留在欧元区的押注带动收升,Facebook下挫10%

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
* 美股上涨,因寄望希腊将留在欧元区
* Facebook股价下跌,因传闻可能收购挪威公司Opera Software
* 房屋类股上涨,因数据显示房价上升
* 道指收升1%,标普500指数收高1.1%,Nasdaq指数涨1.2%
路透纽约5月29日电---美国股市周二收涨,因在股市持续一个月表现疲弱后,希腊将留在欧元区的迹象足以刺激买盘.不过Facebook(FB.O)挫至新低,成交放量.
美国股市走势反复,受欧洲传来的多变信号影响.纽约证交所上涨和下跌股比约为3:1,受希腊周末民调显示支持纾困计划的党派在即将举行的大选中支持率领先.
"在这么多的负面消息之际,任何良好的消息都能推高股市,"Schaeffer's Investment Research资深技术分析师Ryan Detrick说.
5月迄今标普500指数累计跌约5%,为去年9月来表现最差的月度,随着迹象显示欧洲危机不断恶化,交易商逐渐撤离股市.
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透台北2月23日 - 台币兑美元周四早盘小幅上扬。交易员表示，韩元兑美元走升，且股市再度向9,800点重要关卡攻坚，均带动台币续强。