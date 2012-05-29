〔美国股市〕受对希腊留在欧元区的押注带动收升,Facebook下挫10%

* 美股上涨,因寄望希腊将留在欧元区

* Facebook股价下跌,因传闻可能收购挪威公司Opera Software

* 房屋类股上涨,因数据显示房价上升

* 道指收升1%,标普500指数收高1.1%,Nasdaq指数涨1.2%

路透纽约5月29日电---美国股市周二收涨,因在股市持续一个月表现疲弱后,希腊将留在欧元区的迹象足以刺激买盘.不过Facebook(FB.O)挫至新低,成交放量.

美国股市走势反复,受欧洲传来的多变信号影响.纽约证交所上涨和下跌股比约为3:1,受希腊周末民调显示支持纾困计划的党派在即将举行的大选中支持率领先.

"在这么多的负面消息之际,任何良好的消息都能推高股市,"Schaeffer's Investment Research资深技术分析师Ryan Detrick说.