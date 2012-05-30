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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 22:05 BJT

〔表格〕美国4月成屋待完成销售指数较上月下跌5.5%,预估为增长0.1%

路透5月30日电---全美不动产协会(NAR)周三公布,美国4月成屋待完成销售指数较上月下跌5.5%,预估为增长0.1%.

美国4月成屋待完成销售同比增长14.4%.

4月 3月 前值 11年4月

指数 95.5 101.1 101.4 83.5

4月 3月 前值 12年4月/11年4月

变动(%) -5.5 3.8 4.1 14.4

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--编译 洪曦;审校 利棣儿

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