〔美国股市〕受对希腊留在欧元区的押注带动收升,Facebook下挫10%

* 美股上涨,因寄望希腊将留在欧元区

* Facebook股价下跌,因传闻可能收购挪威公司Opera Software

* 房屋类股上涨,因数据显示房价上升

* 道指收升1%,标普500指数收高1.1%,Nasdaq指数涨1.2%

路透纽约5月29日电---美国股市周二收涨,因在股市持续一个月表现疲弱后,希腊将留在欧元区的迹象足以刺激买盘.不过Facebook(FB.O)挫至新低,成交放量.

美国股市走势反复,受欧洲传来的多变信号影响.纽约证交所上涨和下跌股比约为3:1,受希腊周末民调显示支持纾困计划的党派在即将举行的大选中支持率领先.

"在这么多的负面消息之际,任何良好的消息都能推高股市,"Schaeffer's Investment Research资深技术分析师Ryan Detrick说.

5月迄今标普500指数累计跌约5%,为去年9月来表现最差的月度,随着迹象显示欧洲危机不断恶化,交易商逐渐撤离股市.

随着希腊6月17日大选的临近,市场料仍处于焦虑状态,因为如果该国拒绝救助计划,那么将造成其退出欧元区,并严重损害该地区的信用和各经济体.

有关西班牙银行业体系的担忧增加了市场不确定性.该国将很快发行新债券为问题银行和负债地区融资,尽管西班牙借贷成本已升向7%.这一水准曾迫使其他欧元区国家寻求救助.

虽然如此,股市仍旧上涨.此前西班牙银行业压力令欧元跌破1.25美元,为近两年来最低.美元进一步上涨,预计将造成商品价格下跌,并损及全球股票市场.

道琼工业指数.DJI收高125.86点,或1.01%,至12,580.69点;标准普尔500指数.SPX收涨14.60点,或1.11%,至1,332.42点.Nasdaq指数.IXIC上扬33.46点,或1.18%,至2,870.99点.

Facebook(FB.O)周二盘中下跌超过10%,触及28.65美元的新低,收低9.6%,报28.84美元.Facebook是在美国股市交投第二旺盛的股票.

Facebook股价承压,部分原因是市场传言其正在洽购位于奥斯陆的Opera Software(OPERA.OL).一些分析师表示,来自谷歌(GOOG.O)等公司的竞争料将令此项并购交易的规模超过10亿美元.[ID:nSB1574862].

住房建筑商股票上扬,此前数据显示美国3月房屋价格连续第二个月上涨.

费城地产股指数.HGX涨2.5%,今年迄今已上涨了25.4%.

Vertex Pharmaceuticals(VRTX.O)大跌10.9%,报57.80美元.之前该制药商下修了包括其囊胞性纤维症疗法在内的疗效数据.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 母红

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