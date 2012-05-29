《欧洲金融焦点》西班牙将发新债助银行业和高负债地区,或令市场恐慌

* 西班牙将发行新债,动用财政部资金来救助Bankia银行

* 周五将就支持地方债务的新机制达成一致

* 西班牙在年底前需要再融资980亿欧元

* 该国还需筹资520亿欧元弥补赤字

* 西班牙央行总裁宣布提前卸任

* 巴罗索呼吁拟定实现"全面经济联盟"的路线图

路透马德里5月29日电---西班牙正抗击一场撼动该国政府、银行业和公司的债务危机,其将很快发行新债券以救助岌岌可危的银行业和高负债地区,尽管该国的举债成本已逼近7%这一迫使其他国家寻求援助的高水平.

此举将削弱西班牙强有力的流动性水平,并导致公共财政进一步恶化.投资者和欧洲官员仔细审视该国的财政状况,担忧这个欧元区第四大经济体步希腊、葡萄牙和爱尔兰的后尘.

西班牙央行总裁奥多涅斯周二宣布,他将于6月10日卸任,比他任期结束提前了一个月.此为西班牙经济和银行业状况紧绷的最新迹象.

西班牙银行业和各地区因楼市泡沫破裂而受到重创,他们是该国诸多经济问题的核心.分析师称,在银行业和地区得到整固前,西班牙摆脱经济衰退的希望渺茫.

一位政府消息人士周二对路透表示,西班牙将可能通过发行新债、或许动用银行业重组基金和财政部储备等方式来补充Bankia(BKIA.MC)银行的资本金,该行上周五申请190亿欧元援助.