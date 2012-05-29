《欧洲金融焦点》西班牙将发新债助银行业和高负债地区,或令市场恐慌

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
* 西班牙将发行新债,动用财政部资金来救助Bankia银行
* 周五将就支持地方债务的新机制达成一致
* 西班牙在年底前需要再融资980亿欧元
* 该国还需筹资520亿欧元弥补赤字
* 西班牙央行总裁宣布提前卸任
* 巴罗索呼吁拟定实现"全面经济联盟"的路线图
路透马德里5月29日电---西班牙正抗击一场撼动该国政府、银行业和公司的债务危机,其将很快发行新债券以救助岌岌可危的银行业和高负债地区,尽管该国的举债成本已逼近7%这一迫使其他国家寻求援助的高水平.
此举将削弱西班牙强有力的流动性水平,并导致公共财政进一步恶化.投资者和欧洲官员仔细审视该国的财政状况,担忧这个欧元区第四大经济体步希腊、葡萄牙和爱尔兰的后尘.
西班牙央行总裁奥多涅斯周二宣布,他将于6月10日卸任,比他任期结束提前了一个月.此为西班牙经济和银行业状况紧绷的最新迹象.
西班牙银行业和各地区因楼市泡沫破裂而受到重创,他们是该国诸多经济问题的核心.分析师称,在银行业和地区得到整固前,西班牙摆脱经济衰退的希望渺茫.
一位政府消息人士周二对路透表示,西班牙将可能通过发行新债、或许动用银行业重组基金和财政部储备等方式来补充Bankia(BKIA.MC)银行的资本金,该行上周五申请190亿欧元援助.
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
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路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。