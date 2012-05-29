〔西班牙评等〕Egan-Jones再次调降西班牙评等,因该国银行业疲弱

更新版 1-韩国央行：连续第八个月维持利率不变，因有诸多不确定性
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透纽约5月29日电---信用评级公司Egan-Jones Ratings周二再次调降西班牙信用等级,这是该公司在不到一个月内第三次降低西班牙评级,因为该国疲弱的银行业仍令投资者忧心忡忡.
该公司将西班牙评级从BB-降为B.
与上周和4月底降评时一样,Egan-Jones将降评归因于西班牙公共财政状况恶化,以及市场担心该国在支持其银行业时将面临高额的偿付负担.
西班牙正与动摇其政府、银行业和企业的债务危机苦苦抗争.该国很快将发行新债来资助陷入困境的银行业者和债台高筑的地区,尽管借贷成本逼近7%.已有其他国家在借贷成本达到7%时被迫寻求国际援助.
除了摇摇欲坠的公共财政外,西班牙银行业的问题导致全球市场振荡加剧.本月穆迪投资服务公司(Moody's Investors Service)下调西班牙16家银行的评级,其中包括欧元区最大的银行Banco Santander(SAN.MC).
西班牙的主权评级也已不稳.标准普尔上个月将该国主权信用评级从A调降两个级距,至BBB+.[ID:nSB1515146]
穆迪对西班牙的评级为A3,惠誉则为A.所有三家评级机构对该国的评级展望均为负面.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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