〔表格〕澳洲4月经季节调整后零售销售较前月下滑0.2%,预估为增长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透悉尼5月30日电---澳洲统计局周三公布,澳洲4月经季节调整后零售销售较前月下滑0.2%;路透调查预估为增长0.2%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 4月 3月 较前月变动(%) 2011年4月
(经季节调整) 21.21 21.26 -0.2 20.72 (完)
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--编译 王丽鑫;审校 张若琪
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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