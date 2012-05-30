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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 09:47 BJT

〔表格〕澳洲4月经季节调整后零售销售较前月下滑0.2%,预估为增长

路透悉尼5月30日电---澳洲统计局周三公布,澳洲4月经季节调整后零售销售较前月下滑0.2%;路透调查预估为增长0.2%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 4月 3月 较前月变动(%) 2011年4月

(经季节调整) 21.21 21.26 -0.2 20.72 (完)

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--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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