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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 06:20 BJT

(重发)〔表格〕美国5月消费者信心指数为64.9,预估为70.0--经济谘商会

(因技术原因重发)

路透5月29日电---美国经济谘商会周二公布,5月美国消费者信心指数为64.9,4月数值修正后为68.7.

4月消费者信心指数初值为69.2.

此前路透访问的分析师预估中值显示,5月消费者信心指数料为70.0.

以下为具体数据:

5月 4月 4月初值 3月

整体指数 64.9 68.7 69.2 69.5

现况指数 45.9 51.2 51.4 49.9

预期指数 77.6 80.4 81.1 82.5 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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