版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--5月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1100 - 农业部(USDA)公布每周全球稻米价格

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布4月成屋待完成销售

1530 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券;标售52周期国库券

2030 - 石油协会(API)公布每周石油库存报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐