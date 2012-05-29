《美国重要政经日程》--5月30日

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1100 - 农业部(USDA)公布每周全球稻米价格
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布4月成屋待完成销售
1530 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券;标售52周期国库券
2030 - 石油协会(API)公布每周石油库存报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
================== 今日重要政经消息================= 2月23日（周四） 玖龙纸业公布中期业绩。 时计宝公布中期业绩。 哈萨克矿业公布全年业绩。 有线宽频公布全年业绩。 IMAX CHINA公布全年业绩。 江南布衣公布中期业绩。 09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。 09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。 15:00 星谦发展股东周年大会。 16:45 越秀地产公布全年业绩发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月24日（周五） 中国宇华教育首日挂牌。 友邦保险公布全年业绩。 福耀玻璃公布全年业绩。 新城发展控股公布全年业绩。 中国金融国际公布中期业绩。 香港生力啤公布全年业绩。
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。