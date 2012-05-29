〔美国经济〕3月房价上涨表明楼市复苏加快,但5月消费者信心意外趋冷

* 美国3月房价连续第二个月上涨

* 消费者信心意外趋冷

* 市场焦点在于欧元区形势发展

路透纽约5月29日电---美国3月房屋价格连续第二个月上涨,楼市复苏动力增强,部分受创最为严重的地区房价也上扬,表明这种改善趋势已变得更加普遍.

然而,周二另一份报告却显示,5月消费者信心触及四个月低点,因美国人对就业市场和经济前景的看法转为悲观.

受到密切关注的标准普尔/Case Shiller 20个主要城市综合房价指数在3月上涨0.1%,不过仍逊于分析师预测的上升0.2%.该数据经季节性调整.

房屋市场一直在拖整体经济复苏的后腿,但该行业的动能正在增强,4月房屋建设和销售上升.

"在我看来,楼市无疑已经触底,从房屋销售、建设和房价来看都是如此,但复苏仍将非常温和或非常疲弱."Wells Fargo Securities资深经济分析师Mark Vitner说.