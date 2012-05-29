〔美国经济〕3月房价上涨表明楼市复苏加快,但5月消费者信心意外趋冷

更新版 1-韩国央行：连续第八个月维持利率不变，因有诸多不确定性
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
* 美国3月房价连续第二个月上涨
* 消费者信心意外趋冷
* 市场焦点在于欧元区形势发展
路透纽约5月29日电---美国3月房屋价格连续第二个月上涨,楼市复苏动力增强,部分受创最为严重的地区房价也上扬,表明这种改善趋势已变得更加普遍.
然而,周二另一份报告却显示,5月消费者信心触及四个月低点,因美国人对就业市场和经济前景的看法转为悲观.
受到密切关注的标准普尔/Case Shiller 20个主要城市综合房价指数在3月上涨0.1%,不过仍逊于分析师预测的上升0.2%.该数据经季节性调整.
房屋市场一直在拖整体经济复苏的后腿,但该行业的动能正在增强,4月房屋建设和销售上升.
"在我看来,楼市无疑已经触底,从房屋销售、建设和房价来看都是如此,但复苏仍将非常温和或非常疲弱."Wells Fargo Securities资深经济分析师Mark Vitner说.
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透香港2月23日 - 中国中化集团的房地产开发业务平台--中国金茂称，拟发行五年期本金额5亿美元的优先担保票据，融资以购回一批今年稍后到期的5亿美元票据，新一批的票据年息率为3.6%。
路透北京2月23日 - 中国洛阳农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有 382家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,070.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30