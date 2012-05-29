全球外汇市场5月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0000 - 日本央行总裁白川方明在有关人口变化与宏观经济表现的国际会议上发表演讲.

0030 - 日本财务省公布4月清关贸易数据终值

0130 - 澳洲第一季建筑完工

0130 - 澳洲4月零售销售

0700 - 瑞士5月KOF领先指标

0800 - 欧盟执委会提出针对27个成员国及总体欧元区的第二份年度政策建议

0800 - 欧元区4月M3货供额和民间贷款

0800 - 意大利4月生产者物价指数(PPI)

0830 - 英国4月消费者信贷和抵押贷款数据

0900 - 欧元区5月景气调查

0915 - 欧洲央行管委会成员、芬兰央行总裁利卡宁在爱沙尼亚塔尔图大学(Tartu University)发表公开演讲,题为"大衰退及其长远影响:年轻人失业".

1100 - 美国5月25日当周抵押贷款指数和再融资指数

1145 - 美国5月26日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国5月26日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国4月成屋待完成销售

1430 - 美国达拉斯联邦储备银行5月服务业活动指数

1500 - 欧洲央行总裁德拉吉在智库欧洲政策中心(European Policy Centre)发表演讲.

1720 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在该行主办的论坛上,发表主题为"联储运作和最新经济形势"的演讲.

1730 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利参加"本地区就业两极分化和不平等扩大"的简报会.

2030 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在伍斯特地区研究中心第27届年会上发表演讲.

2315 - 日本5月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 日本4月工业生产初值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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