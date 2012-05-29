欧洲经济指标预测--5月30日-6月6日****

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透5月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月30日(三)
0700 瑞士KOF领先指标 5月 0.48 0.40
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 4月 -- +2.8%
M3货供额 +3.4% +3.2%
民间贷款 +0.6% +0.6%
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.7%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加2 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加9.5 增加10
抵押贷款批准件数(千件) 50.1 49.9
M4货供额(较前月) -- -0.80%
0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.66 负0.52
欧元区经济景气指数 92.0 92.8
欧元区工业景气指数 负10.2 负9.0
欧元区服务业景气指数 负2.8 负2.4
欧元区消费者景气指数 负19.3 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 27.0
2301 英国GFK消费者信心指数 5月 负32 负31
5月31日(四)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.9% +1.3%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.0% -0.9%
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 持平 +0.8%
(较上年同期) +0.2% +2.3%
0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.3% -2.9%
0645 法国PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 减少0.5 增加1.9
未经季节调整的失业人口(万人) 290 300
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.5
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.5% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.1% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
意大利HICP(较前月) +0.1% +0.9%
(较上年同期) +3.6% +3.7%
6月1日(五)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +4.2%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 46.4 46.9
0743 意大利Markit制造业PMI 5月 43.5 43.8
0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.4 44.4
0753 德国制造业PMI 5月 45.0 45.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.0 45.0
0800 意大利失业率 4月 9.9% 9.8%
0828 英国CIPS制造业PMI 5月 49.8 50.5
0900 欧元区失业率 4月 11.0% 10.9%
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
6月4日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负24.5
0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.3%
6月5日(二)
0743 意大利Markit服务业PMI 5月 -- 42.3
0748 法国Markit服务业PMI 5月 -- 45.2
综合PMI -- 44.7
0753 德国Markit服务业PMI 5月 -- 52.2
0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 -- 46.5
综合PMI -- 45.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 4月 -- +2.2%
6月6日(三)
0830 英国建筑业PMI 5月 -- 55.8
0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- 持平
(较上年同期) -- 持平
1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -- +2.8%
1145 欧洲央行利率决议 6月 -- 1.00%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +2.25% -3.3% (完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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