《美国个股焦点》Facebook股价跌破29美元创出新低,估值受到质疑

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透旧金山5月29日电---美国社交网络公司Facebook(FB.O)周二跌至29美元下方的新低,因紧张的投资者逃离该公司股票,担心公司长期业务前景,其首次公开发行(IPO)价格被证明过高.
Facebook股价盘中挫跌10%至纪录低点28.65美元,之后收报28.84,跌幅为9.6%.自5月18日上市交易以来,该公司市值缩水约250亿美元,大致相当于其IPO的主承销商--摩根士丹利(MS.N)的市值.
华尔街担心,虽然Facebook拥有近10亿用户并主导互联网社交市场,但难以将其在智能手机和其它移动设备上不断增长的参与度转化为营收.谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)目前掌控着移动领域.
Facebook对移动业务的开发引发外界对公司下一步行动的猜测.投行科技行业人士称,该公司洽购挪威的Opera(OPERA.OL),涉足移动操作软件,会从中受益.
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
================== 今日重要政经消息================= 2月23日（周四） 玖龙纸业公布中期业绩。 时计宝公布中期业绩。 哈萨克矿业公布全年业绩。 有线宽频公布全年业绩。 IMAX CHINA公布全年业绩。 江南布衣公布中期业绩。 09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。 09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。 15:00 星谦发展股东周年大会。 16:45 越秀地产公布全年业绩发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月24日（周五） 中国宇华教育首日挂牌。 友邦保险公布全年业绩。 福耀玻璃公布全年业绩。 新城发展控股公布全年业绩。 中国金融国际公布中期业绩。 香港生力啤公布全年业绩。
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。