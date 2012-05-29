《美国个股焦点》Facebook股价跌破29美元创出新低,估值受到质疑

路透旧金山5月29日电---美国社交网络公司Facebook(FB.O)周二跌至29美元下方的新低,因紧张的投资者逃离该公司股票,担心公司长期业务前景,其首次公开发行(IPO)价格被证明过高.

Facebook股价盘中挫跌10%至纪录低点28.65美元,之后收报28.84,跌幅为9.6%.自5月18日上市交易以来,该公司市值缩水约250亿美元,大致相当于其IPO的主承销商--摩根士丹利(MS.N)的市值.

华尔街担心,虽然Facebook拥有近10亿用户并主导互联网社交市场,但难以将其在智能手机和其它移动设备上不断增长的参与度转化为营收.谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)目前掌控着移动领域.

Facebook对移动业务的开发引发外界对公司下一步行动的猜测.投行科技行业人士称,该公司洽购挪威的Opera(OPERA.OL),涉足移动操作软件,会从中受益.