《美国个股焦点》Facebook股价跌破29美元创出新低,估值受到质疑

**处于业务转型之中**

分析师称,除了从智能手机和平板电脑用户赢利面临挑战之外,Facebook在吸引大广告客户时可能也面临困难,目前该公司的绝大多数收入仍依赖广告.

在Facebook上市几天之前,通用汽车宣布将停止在该公司网站投放付费广告,理由是没有证明投放效果的纪录,这验证了无证据显示Facebook广告能为投入带来回报的潜在担忧.

"Facebook的业务模式正处于转型之中,"富国银行Advantage Specialized Technology Fund的资产管理经理Walter Price对路透Insider表示."让广告商拿出5-10%的广告预算在Facebook试做品牌广告可能比较容易,但如果要再投入5-10%,你就必须要胜过电视广告,而这要困难得多."

"Facebook还没有能证明自己平台给企业带来收益、增长和认知度的指标,"他又称.

Facebook的质疑者认为,在上市出故障和后来股价下跌之前,该公司逾1,000亿美元的初始估值,对于一家去年创造营收37亿美元获利10亿美元的公司而言,绝对是太高了.其估值大体与亚马逊(AMZN.O)相当,超过惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O的总和.

"我们认为500亿美元的估值比较合理,这个估值折合的股价约为20美元,"Price表示.不过,"Facebook正在打造基础构架,其数量众多的广告商在各自的平台上也拥有大量追随者和粉丝,这给予他们发展业务的基础."

传言称Facebook在考虑收购在奥斯陆上市的Opera,周二推动后者股价飙升逾26%.

分析师称,这家手机软件开发商可能成为Facebook仍在完善中的智能手机策略的一个关键部分,但收购价格可能高达10亿美元.

许多华尔街分析师曾对Facebook仓促地以10亿美元价格收购照片分享服务软件Instagram表示担忧,不过扎克伯格后来表示对该交易考虑了好几个月.

市场对Facebook将如何打入移动广告领域有很多臆测,其中对Instagram的收购被视为是关键的一步.

在谷歌完成对摩托罗拉移动的收购之后,市场再次传出Facebook可能涉足硬件业务的传言.目前谷歌的安卓操作系统是应用最广泛的手机软件.

银行人士和分析师表示,在与苹果和三星竞争中落后的黑莓手机制造商RIM,可能会通过出售为股东创造价值.

部分人士对扎克伯格如何行使Facebook逾半数的投票权感到担忧,这些投票权是通过与其他投资者的协议获得.

在Facebook股价周二触及新低之际,扎克伯格和他的新娘在罗马度蜜月时游览西斯廷教堂,以及分享快餐的照片在互联网上流传.(完)