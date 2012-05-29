〔金砖国家〕5月29日股汇市收盘纵览

路透5月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月29日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.35%,报921.71点.

中国股市:沪综指周二放量收涨1.2%至逾半个月新高,受政府可能持续推出经济刺激政策的市场预期激励.分析人士指出,近期政府在经济稳增长方面动作频频,激发场内热点丛生,个股行情风起云涌,料反弹行情或将延续.沪综指.SSEC收报2,389.636点,涨28.269点或1.2%;此前高点为5月11日的2,394.983点.今日上海A股成交额继续放大至1,111亿元人民币,上交易日为864亿元.[.SSCN]

香港股市:周二录得5月最大单日涨幅,投资者进一步敲进中国基建相关类股,因中国政府推进刺激中国经济需求.恒生指数.HSI收高1.35%报19,055.46点.恒生国企指数.HSCE收升2.18%,报9,858.19点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收创逾五个月来新低,因购汇力量仍然受欧元区危机的驱动.但有实际需求的客盘买卖力量相对平衡,导致盘中波动区间较为狭窄.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水245点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3725元.[CNY/CN][ID:nSB1574456]

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印度股市:主要股指微幅收高,回吐稍早多数涨幅,本周稍后金融衍生品将到期而且政府将公布关键的GDP数据.指标BSE指数.BSESN收高0.13%,报16,438.58点,为连续第二日上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元下跌,终止了三个交易日来的涨势,油企对美元需求旺盛以满足月底进口承诺,另外印度国内股市从日高下跌,也严重打压卢比.印度卢比/美元收盘报55.67/68,较周一收低价55.1850/1950低0.9%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS跌0.60%,收报1,299.20点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.66%至698.34点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.21%至32.1700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.17%,报40.3500.

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巴西股市:巴西股市收低,市场对巴西住宅建筑业状况的担心程度较高,抵消了拉丁美洲其他市场因希腊选举及报导称中国准备推出新刺激措施而引发的乐观情绪.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.05%,报54,633.06点.[ID:nL1E8GTFEI]

巴西汇市:市场预期中国政府可能推出新刺激政策,或将有利于拉丁美洲出口企业,提振了该地区多数货币,但巴西雷亚尔下跌,因投资者测试该国央行干预汇市的决心.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.6%,报1.9960雷亚尔.[ID:nL1E8GT9LT]

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南非股市:连续第二个交易日收高,无线通讯运营商MTN Group表现出色,该公司此前表示将继续向股东返回现金.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨1.17%,报29,531.22点.综合指数.JALSH上扬1.02%,报33,440.20点.[.J][ID:nL5E8GTEAK]

南非汇市:南非兰特/美元持稳,此前兰特因第一季经济增长数据优于预期而获得温和提振,不过分析师称,短期内兰特将持于8.45下方.1500GMT兰特兑美元ZAR=D3报8.35兰特.[ZAR/][ID:nL5E8GTGTB](完)