〔欧元区政经〕拯救西班牙迫在眉睫,欧元前景危在旦夕--西班牙副首相

路透马德里5月29日电---西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria表示,欧洲必须迅速拿出措施把西班牙从债务危机的边缘拯救回来,而且欧元的未来危在旦夕.

Saenz称,西班牙在抑制财赤及使经济更具竞争力方面已取得巨大进步,但仍需要在欧洲范围内采取措施,给予对欧元的信心并恢复市场平静.

"如果欧盟不透过某种机制增援欧元区,那问题就不是哪个国家将离开(欧元区),而是欧盟自身了,没有欧元的欧盟会是什么样?"Saenz周一在马德里郊区表示.

"这关系到欧元的未来."

西班牙称,它可以靠自己的力量对其银行业纾困,此前的地产市场崩盘让银行产生超过1,840亿欧元的不良资产.

短期来说,西班牙预计不会就欧元区共同债券达成协议.

Saenz称,尽管市场关注西班牙面临的风险,但也有许多应该纳入考量的好消息.

她表示,虽然建筑业的崩盘使该国经济损失巨大,但经济上仍有亮点,该国竞争力指标正在改善.(完)