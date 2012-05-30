俄罗斯再次严厉批评美驻俄大使

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月29日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯第三次严厉谴责美国驻俄罗斯大使麦克福尔（Michael McFaul）。他担任该职位仅五个月时间。此前他曾表示，俄罗斯通过向吉尔吉斯斯坦行贿，试图将美军驱逐出一个空军基地，并在关键问题上进行暗中交易。
俄罗斯外交部对麦克福尔周五在一所大学演讲时发表的评论感到“极端困惑”，称其“严重超越外交礼节的界限，等同于故意扭曲俄罗斯与美国之间对话的很多方面”。
麦克福尔是美国总统奥巴马“重启”与俄罗斯关系的关键人物。小布什当政时期，俄美关系日益紧张，并在2008年俄罗斯发动对格鲁吉亚的战争后触及低点。
但是直言不讳的麦克福尔自从1月份到任后即不断遭遇指责。此前不久普京曾指责美国鼓动反对他统治的抗议。
麦克福尔表示，俄罗斯向吉尔吉斯斯坦行贿，目的是让吉当局将美军从一个基地中驱逐出去。美军使用该基地来支持阿富汗行动。他所指的是2009年一笔20亿美元的贷款，当时很多分析人士持有此看法。
麦克福尔在发表此番言论前曾表示，不善外交辞令，并半开玩笑似地说美国也曾贿赂过，但是金额要“少约10倍”。
俄罗斯外交部在周一晚些时候发表声明称，麦克福尔“（比俄罗斯）更清楚美国政府贿赂过谁”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。