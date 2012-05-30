中国将向瑞典中小企业提供贷款

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩5月29日电---中国政府与瑞典签署了一份贷款协议，中国国家开发银行将向瑞典中小企业提供贷款，媒体报导称贷款总额或达到10亿欧元(12.5亿美元)。这进一步显示出中国对瑞典的兴趣，此前，中国吉利控股集团收购了瑞典高端轿车厂商沃尔沃。
瑞典工业部在声明中称，工业部长安妮·洛芙(Annie Loof)在访问北京期间签署了一份投资协议，旨在加深中国和瑞典中小企业间的合作。
声明未提及具体投资金额，但瑞典电视台在其网站上报导称，中国国务院总理温家宝在4月份访问瑞典期间曾表示，中国希望在瑞典投资约10亿欧元(约合90亿瑞典克朗)，这将是新协议的一部分。
瑞典工业部未就报导所提投资数额置评。
洛芙在北京接受瑞典电视台采访时表示，该协议意味着瑞典中小企业能从中国国家开发银行申请创业贷款。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。