〔纽约汇市〕欧元/美元跌至近两年低位,因担忧西班牙银行业(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元/美元一度跌至1.25美元以下

* 西班牙银行业问题盖过对希腊的忧虑

* Egan-Jones下调西班牙信贷评等

* 美元兑瑞郎触及15个月高位

路透纽约5月29日电---欧元兑美元周二下跌至2010年7月来的最低水平,因西班牙的借贷成本不断上升,且预期该国支持其受困银行业所需的开支将上升.

周二评级机构Egan-Jones在不足一个月内第三次下调西班牙主权评等,因该国疲弱的银行业持续令投资人忧心忡忡.在Egan-Jones又一次下调西班牙信贷评级后,欧元跌势加速.

周二西班牙公债收益率持于高位附近.在政府消息人士称西班牙将透过发行新债为受政府接管的Bankia (BKIA.MC)进行资本重组后,西班牙和德国公债收益率差触及欧元于1999年面世以来的最高位.

"现在所有人都关注西班牙的借贷成本.欧元兑美元陷于1.25-1.2640美元的区间内,这暗示所有想作空欧元的人已作了空,"GFT汇市研究部董事Kathy Lien说.

"下一个推动欧元的因素可能是西班牙公债收益率升至7%以上,这将令欧元卖盘加速.否则,将看到欧元出现部分盘整走势."

投资人对欧洲消息很敏感导致欧元因Egan-Jones在消息而大跌,欧元兑美元EUR=跌穿1.25美元的重要心理关口.纽约汇市尾盘,欧元缩减部分跌幅,至1.2505美元,日内仍跌0.28%.根据路透数据,欧元日内低位在1.2461美元,此为2010年7月1日来最低.

下一个下行目标在1.2450美元附近,交易商称该处挂有止损卖单,且是期权界限.

欧元兑日圆EURJPY=扳回部份跌幅,但仍跌0.28%,至99.35日圆.欧元稍早低见98.91日圆,此为1月来最低.

美元兑日圆< JPY=>在平盘上下游走.美元最新持平在79.45日圆,不过,仍接近近期在EBS交易平台触及的三个月低位79.002日圆.数据显示美国消费者信心意外跌至四个月低点后,美元兑日圆一度下滑.

美元兑瑞郎CHF=攀升至15个月高位0.9633瑞郎,最新升0.19%,至0.9599瑞郎.

**西班牙银行业忧虑**

稍早,在希腊民调显示在6月17日大选前赞成援助的党派支持度领先,缓和了希腊可能退出欧元区的担忧后,欧元一度寻获支撑,但升势稍纵即逝.

许多交易商预计欧元可能进一步下滑,因担心西班牙银行业的困境可能令该国控制债务的努力复杂化.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB盘旋在6.47%,收益率报7%是一个关口,之前有欧元区国家当其10年期公债收益率突破7%后不久就寻求了援助.

"坏消息接踵而至,且如果西班牙请求国际援助,欧元将承受更大的压力."Standard Bank的G10汇率研究部门主管Steve Barrow表示.

"投资人对欧元的策略仍是一有机会就抛售,我们已经将欧元的三个月至六个月预估值由1.20美元下调至1.15美元."

西班牙第四大银行Bankia (BKIA.MC)已要求190亿欧元援助,之前政府已经注资45亿欧元以弥补地产、贷款和投资业务的损失.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已排除寻求外部援助以重振该国银行业的可能性,但许多投资人对此表示怀疑.

多数分析师相信西班牙的银行将需要外部金援.

"西班牙将需要一些某种形式的外部援助."Jefferies首席欧洲金融分析师David Owen表示,"无论是欧洲央行(在二级市场)买入债券,抑或在未来三个月启动量化宽松政策,反正目前的局势是无法持续的."

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2496 1.2540 -0.35 -3.47 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.49 79.45 +0.05 +3.31 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.35 99.67 -0.32 -0.21 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9606 0.9581 +0.26 +2.45 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5639 1.5680 -0.26 +0.67 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0220 1.0237 -0.17 +0.26 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9845 0.9850 -0.05 -3.72 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2019 -0.10 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7989 0.7996 -0.09 -4.08 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7622 0.7616 +0.08 -2.08 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0205 6.0030 +0.29 +0.73 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5257 7.5280 -0.03 -2.74 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1989 7.1502 +0.68 +4.52 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9991 8.9758 +0.26 +0.96 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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