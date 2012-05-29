〔纽约汇市〕欧元/美元跌至近两年低位,因担忧西班牙银行业(更新版)

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
(新增文末汇率表格)
* 欧元/美元一度跌至1.25美元以下
* 西班牙银行业问题盖过对希腊的忧虑
* Egan-Jones下调西班牙信贷评等
* 美元兑瑞郎触及15个月高位
路透纽约5月29日电---欧元兑美元周二下跌至2010年7月来的最低水平,因西班牙的借贷成本不断上升,且预期该国支持其受困银行业所需的开支将上升.
周二评级机构Egan-Jones在不足一个月内第三次下调西班牙主权评等,因该国疲弱的银行业持续令投资人忧心忡忡.在Egan-Jones又一次下调西班牙信贷评级后,欧元跌势加速.
周二西班牙公债收益率持于高位附近.在政府消息人士称西班牙将透过发行新债为受政府接管的Bankia (BKIA.MC)进行资本重组后,西班牙和德国公债收益率差触及欧元于1999年面世以来的最高位.
"现在所有人都关注西班牙的借贷成本.欧元兑美元陷于1.25-1.2640美元的区间内,这暗示所有想作空欧元的人已作了空,"GFT汇市研究部董事Kathy Lien说.
"下一个推动欧元的因素可能是西班牙公债收益率升至7%以上,这将令欧元卖盘加速.否则,将看到欧元出现部分盘整走势."
投资人对欧洲消息很敏感导致欧元因Egan-Jones在消息而大跌,欧元兑美元EUR=跌穿1.25美元的重要心理关口.纽约汇市尾盘,欧元缩减部分跌幅,至1.2505美元,日内仍跌0.28%.根据路透数据,欧元日内低位在1.2461美元,此为2010年7月1日来最低.
下一个下行目标在1.2450美元附近,交易商称该处挂有止损卖单,且是期权界限.
欧元兑日圆EURJPY=扳回部份跌幅,但仍跌0.28%,至99.35日圆.欧元稍早低见98.91日圆,此为1月来最低.
美元兑日圆< JPY=>在平盘上下游走.美元最新持平在79.45日圆,不过,仍接近近期在EBS交易平台触及的三个月低位79.002日圆.数据显示美国消费者信心意外跌至四个月低点后,美元兑日圆一度下滑.
美元兑瑞郎CHF=攀升至15个月高位0.9633瑞郎,最新升0.19%,至0.9599瑞郎.
**西班牙银行业忧虑**
稍早,在希腊民调显示在6月17日大选前赞成援助的党派支持度领先,缓和了希腊可能退出欧元区的担忧后,欧元一度寻获支撑,但升势稍纵即逝.
许多交易商预计欧元可能进一步下滑,因担心西班牙银行业的困境可能令该国控制债务的努力复杂化.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB盘旋在6.47%,收益率报7%是一个关口,之前有欧元区国家当其10年期公债收益率突破7%后不久就寻求了援助.
"坏消息接踵而至,且如果西班牙请求国际援助,欧元将承受更大的压力."Standard Bank的G10汇率研究部门主管Steve Barrow表示.
"投资人对欧元的策略仍是一有机会就抛售,我们已经将欧元的三个月至六个月预估值由1.20美元下调至1.15美元."
西班牙第四大银行Bankia (BKIA.MC)已要求190亿欧元援助,之前政府已经注资45亿欧元以弥补地产、贷款和投资业务的损失.
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已排除寻求外部援助以重振该国银行业的可能性,但许多投资人对此表示怀疑.
多数分析师相信西班牙的银行将需要外部金援.
"西班牙将需要一些某种形式的外部援助."Jefferies首席欧洲金融分析师David Owen表示,"无论是欧洲央行(在二级市场)买入债券,抑或在未来三个月启动量化宽松政策,反正目前的局势是无法持续的."
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
------------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2496 1.2540 -0.35 -3.47 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.49 79.45 +0.05 +3.31 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 99.35 99.67 -0.32 -0.21 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9606 0.9581 +0.26 +2.45 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5639 1.5680 -0.26 +0.67 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0220 1.0237 -0.17 +0.26 1.0193
澳元/美元 AUD= 0.9845 0.9850 -0.05 -3.72 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2019 -0.10 -1.13 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.7989 0.7996 -0.09 -4.08 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.7622 0.7616 +0.08 -2.08 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 6.0205 6.0030 +0.29 +0.73 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5257 7.5280 -0.03 -2.74 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 7.1989 7.1502 +0.68 +4.52 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9991 8.9758 +0.26 +0.96 8.9135
------------------------------------------------------------------
附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 利棣儿/李军;审校 母红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持利率不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。
路透台北2月23日 - 台币兑美元周四早盘小幅上扬。交易员表示，韩元兑美元走升，且股市再度向9,800点重要关卡攻坚，均带动台币续强。