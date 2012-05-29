〔日本央行〕副总裁山口广秀称不排除进一步放宽货币政策的可能--日经

路透东京5月30日电---日本经济新闻周三报导称,日本央行副总裁山口广秀表示若欧洲风险加剧,并对日本经济造成严重不利影响,将不排除进一步放宽货币政策的可能.

山口广秀并表示,若有必要进一步放宽政策以对抗通缩央行将果断行动,但仅凭央行政策还不够.(完)