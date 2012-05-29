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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 07:33 BJT

〔日本央行〕副总裁山口广秀称不排除进一步放宽货币政策的可能--日经

路透东京5月30日电---日本经济新闻周三报导称,日本央行副总裁山口广秀表示若欧洲风险加剧,并对日本经济造成严重不利影响,将不排除进一步放宽货币政策的可能.

是否进一步放宽货币政策将取决于经济和物价情况是否符合央行预期,日经援引山口广秀称.

山口广秀并表示,若有必要进一步放宽政策以对抗通缩央行将果断行动,但仅凭央行政策还不够.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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