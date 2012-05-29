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货币新闻 | 2012年 5月 30日 星期三 07:30 BJT

〔日本数据〕5月制造业采购经理人指数(PMI)为50.7,与前月持平

路透东京5月30日电---日本5月制造业扩张速度与上月齐平;不过有迹象显示,去年稍晚以来的制造业扩张态势正在失去动能,因制造商减少消费品产量.

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