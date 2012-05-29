《美债周三展望》公债价格上升,希腊下月大选前料仍受追捧

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约5月29日电---美国指标公债收益率周二下跌,因市场担心西班牙银行业问题的扩散,激发了投资者对于避险公债的需求;同时,希腊下月大选前,美国公债预计将受到追捧.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB周二触及六个月高位6.54%,此前该国政府消息人士透露,西班牙可能将发行新债,以此为银行业进行资本重组.[ID:nSB1575452].
西班牙借款成本再度大涨,将会使得该国再融资努力变得愈发艰难.
人们担心更多欧洲国家和银行将会难以偿付债务,这造成许多投资者寻求美国公债等较为安全的资产,尽管美债收益率越来越低.
"外国资本正在撤离欧洲,并在寻找合适目的地.目前,适宜目的地是美国,"道明证券(TD Securities)驻纽约利率策略部主管Eric Green称."市场仍将关注欧洲方面的消息."
指标10年期美国公债US10YT=RR价格最新上涨2/32,收益率降至1.73%,低于上周五尾盘的1.75%.
10年期公债收益率距离去年9月触及的至少60年来最低1.67%仅有咫尺之遥.
西班牙银行困境,致使一家独立评级机构Egan-Jones将该国主权评等从BB-下调至B.
这一事件令美国公债收益率跌至日低.分析师称10年期公债收益率一度降至1.71%,并促成一波造成收益率曲线走平的交易,因交易商押注全球成长放缓,且将有更多央行间协作行动.
欧洲预计仍将是未来几周投资者们的主要关注点,大多数人关心计划在6月17日举行的希腊大选.
如果本周公布的美国经济数据显示经济增长弱于预期,可能会增强对公债的买盘.疲弱数据将使美国联邦储备理事会(美联储,FED)在6月底扭转操作到期后延长公债购买计划的可能性增加.
"若本月数据表现强劲,所产生的影响将被打折扣,而若表现疲弱,就将加剧负面人气,"Green称.
受到市场密切关注的周五即将公布的美国5月非农就业报告料将显示,5月雇主新增15万个就业岗位.周四即将公布的数据料显示,美国第一季国内生产总值(GDP)增长2%.
美联储下个月召开会议时,料将表明是否可能会推行进一步的刺激政策.
周二公布的数据暗示,美国经济成长仍然疲弱.
根据标准普尔/Case-Shiller的报告,美国3月20个主要城市的房价指数经季节调整后较前月上升0.1%,较上年同期下跌2.6%,跌幅小于前月的3.5%.[ID:nSB1507558]
美国经济谘商会周二公布,美国5月消费者信心指数意外跌至四个月最低位,因对该国经济的忧虑重燃.
"经济基本面没有市场看似已消化的那样负面,"Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示.(完)
--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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