《美债周三展望》公债价格上升,希腊下月大选前料仍受追捧

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约5月29日电---美国指标公债收益率周二下跌,因市场担心西班牙银行业问题的扩散,激发了投资者对于避险公债的需求;同时,希腊下月大选前,美国公债预计将受到追捧.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB周二触及六个月高位6.54%,此前该国政府消息人士透露,西班牙可能将发行新债,以此为银行业进行资本重组.[ID:nSB1575452].

西班牙借款成本再度大涨,将会使得该国再融资努力变得愈发艰难.

人们担心更多欧洲国家和银行将会难以偿付债务,这造成许多投资者寻求美国公债等较为安全的资产,尽管美债收益率越来越低.

"外国资本正在撤离欧洲,并在寻找合适目的地.目前,适宜目的地是美国,"道明证券(TD Securities)驻纽约利率策略部主管Eric Green称."市场仍将关注欧洲方面的消息."

指标10年期美国公债US10YT=RR价格最新上涨2/32,收益率降至1.73%,低于上周五尾盘的1.75%.

10年期公债收益率距离去年9月触及的至少60年来最低1.67%仅有咫尺之遥.

西班牙银行困境,致使一家独立评级机构Egan-Jones将该国主权评等从BB-下调至B.

这一事件令美国公债收益率跌至日低.分析师称10年期公债收益率一度降至1.71%,并促成一波造成收益率曲线走平的交易,因交易商押注全球成长放缓,且将有更多央行间协作行动.

欧洲预计仍将是未来几周投资者们的主要关注点,大多数人关心计划在6月17日举行的希腊大选.

如果本周公布的美国经济数据显示经济增长弱于预期,可能会增强对公债的买盘.疲弱数据将使美国联邦储备理事会(美联储,FED)在6月底扭转操作到期后延长公债购买计划的可能性增加.

"若本月数据表现强劲,所产生的影响将被打折扣,而若表现疲弱,就将加剧负面人气,"Green称.

受到市场密切关注的周五即将公布的美国5月非农就业报告料将显示,5月雇主新增15万个就业岗位.周四即将公布的数据料显示,美国第一季国内生产总值(GDP)增长2%.

美联储下个月召开会议时,料将表明是否可能会推行进一步的刺激政策.

周二公布的数据暗示,美国经济成长仍然疲弱.

根据标准普尔/Case-Shiller的报告,美国3月20个主要城市的房价指数经季节调整后较前月上升0.1%,较上年同期下跌2.6%,跌幅小于前月的3.5%.[ID:nSB1507558]

美国经济谘商会周二公布,美国5月消费者信心指数意外跌至四个月最低位,因对该国经济的忧虑重燃.

"经济基本面没有市场看似已消化的那样负面,"Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>