〔日本个股〕奥林巴斯资本结盟谈判缩窄至索尼和PANASONIC--朝日新闻

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京5月30日电---据日本朝日新闻周三报导,奥林巴斯(7733.T)与索尼(6758.T)和PANASONIC(6752.T)正在进行资本结盟谈判,他们可能认购奥林巴斯的部分股权.受丑闻缠身的奥林巴斯正在采取措施改善财务状况.
该报称,奥林巴斯已经将结盟伙伴的范围缩窄至索尼和PANASONIC,并可能在6月底之前做出决定.胜出者可能认购奥林巴斯逾10%的股权,价值约数百亿日圆.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。