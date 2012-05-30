〔日本个股〕奥林巴斯资本结盟谈判缩窄至索尼和PANASONIC--朝日新闻

路透东京5月30日电---据日本朝日新闻周三报导,奥林巴斯(7733.T)与索尼(6758.T)和PANASONIC(6752.T)正在进行资本结盟谈判,他们可能认购奥林巴斯的部分股权.受丑闻缠身的奥林巴斯正在采取措施改善财务状况.

该报称,奥林巴斯已经将结盟伙伴的范围缩窄至索尼和PANASONIC,并可能在6月底之前做出决定.胜出者可能认购奥林巴斯逾10%的股权,价值约数百亿日圆.(完)